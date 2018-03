Como, migliaia di fedeli per la processione del Venerdì Santo dietro al Crocifisso

Migliaia di fedeli come ogni anno hanno partecipato alla tradizionale processione del Venerdì Santo per le vie di Como dietro al Crocifisso miracoloso. Il corteo è partito alle 15 del 30 marzo 2018 dalla Basilica dell'Annunciata in viale Varese. Già molto prima i comaschi si sono affollati ai bordi delle strade per accaparrarsi il posto migliore per veder passare la processione. Il tempo incerto, insomma, non ha scoraggiato i tanti fedeli che ogni anno arrivano anche da fuori provincia per seguire la manifestazione sacra.

Quest'anno in programma il cosiddetto "giro lungo", attraverso la città murata fino a piazza Cavour dove si è svolto il rito della benedizione del lago, per poi fare ritorno alla Basilica di viale Varese.



A guidare la processione il vescovo di Como Oscar Cantoni, accompagnato dalle massime autorità lariane: il sindaco Mario Landriscina, il prefetto Bruno Corda, il questore Giuseppe De Angelis e altri esponenti delle istituzioni comasche.

Al lungo corteo hanno partecipato come sempre numerosi associazioni di volontariato e assistenza, con i loro rappresentanti in alta uniforme.

Una processione "blindata": tra le misure di sicurezza per prevenire il rischio di attentati terroristici, nei giorni scorsi la Questura cittadina aveva fatto bonificare e sigillare i tombini lungo tutto il percorso del corteo.

Il Crocifisso rimane esposto per il tradizionale Bacio dei fedeli fino a sabato 31 marzo 2018: qui tutti gli orari.

Tantissimi anche in questo caso i fedeli che si sono accostati a uno dei riti pasquali più sentiti dai comaschi: da domenica 25 marzo, primo giorno di esposizione, alla mattina di venerdì 30 marzo sono state 43mila, secondo le stime della Diocesi, le persone che hanno baciato il Crocifisso miracoloso.