Privacy: tutto ciò che si deve o non si deve fare! Il convegno di Confcommercio Como al Don Guanella

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il Regolamento UE 679/2016, che sostituisce l’attuale Codice della Privacy (D.Lgs. n.196/2003). Il nuovo Regolamento, conferma gli attuali adempimenti ma introduce anche nuovi limiti al trattamento dei dati personali.

Tra le novità il Registro dei Trattamenti, la figura del Data Protection Officer (“DPO”) e il “Diritto all’Oblio”.

Il nuovo Regolamento definisce inoltre, per la sua inosservanza, sanzioni molto elevate, che nel caso di imprese possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo complessivo.

Per affrontare questo tema che riguarderà tutte le imprese, giovedì 5 aprile, alle ore 15:00 presso l’Auditorium Opera Don Guanella, in via Tommaso Grossi 18 a Como, Confcommercio Como organizza un convegno dedicato alle nuove disposizioni che entreranno in vigore.

Verrà effettuata una panoramica sulla nuova normativa, approfondite le tipologie di trattamento dati personali, gli aspetti documentali (adeguamento informative e raccolta consensi), i nuovi obblighi: DPO, registro dei trattamenti, diritto all'oblio, portabilità e infine gli aspetti sanzionatori.

Per maggiori informazioni contattare il numero 031 2441 oppure scrivere a info@confcommerciocomo.it.