Poesia: sabato a Tremezzo microfono aperto agli esordienti

Sabato, 28 settembre, al Museo del paesaggio del Lago di Como di Villa Mainona a Tremezzo, a partire dalle 15:30, si svolgerà una ghiotta occasione per tutti coloro che scrivono poesie ma non hanno ancora avuto modo di farle ascoltare a un pubblico fatto di amatori ed esperti. Infatti Martina Toppi, responsabile dei laboratori creativi della Casa della poesia di Como e della rubrica per scrittori esordienti Le api dell'invisibile condurrà un incontro nel quale non soltanto verranno presentati i progetti, i temi e le date dei laboratori del nuovo anno, ma verrà anche lasciato ampio spazio all'intervento del pubblico, con un microfono aperto per tutti coloro che vorranno far ascoltare i propri versi. Alle 17:30 poi dialogherà con il pubblico, all'interno della kermesse poetico musicale, il giornalista e poeta Lorenzo Morandotti, che presenterà il suo libro Nero Euridice. L'appuntamento sarà anche l'occasione per visitare le mostre Amore e Psiche e Luce di lago presenti all'interno della villa.

Questo evento è il conclusivo della terza edizione della kermesse SegretaIsola, che ha proposto un abbraccio fra arte e poesia. Dice Albertina Nessi, che insieme a Doriam Battaglia è ideatrice e organizzatrice della kermesse: “Un ottimo successo di pubblico e critica ha accompagnato tutti gli appuntamenti culturali previsti a coté delle mostre e premia lo sforzo che l'associazione SegretaIsola ha portato avanti in sinergia con alcune fra le migliori associazione artistica del territorio, Art The Company Como alla Casa della poesia, ad altri componenti illustri del variegato e sempre sorprendente territorio comasco e lariano.