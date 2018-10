A ottobre si pranza e si cena con Gastrolario

Gastrolario è la rassegna annuale dei piatti e dei prodotti tipici della provincia di Como nata per promuovere la nostra cucina, valorizzando l’estro artistico dei nostri chef. Per tutto il mese di ottobre 58 ristoranti presentano, all’interno delle loro proposte gastronomiche, un menù Gastrolario pensato appositamente per la rassegna e realizzato con prodotti, ricette e piatti tipici della tradizione locale, in forma classica o completamente reinterpretata dagli chef. La rassegna prevede tre differenti sezioni, corrispondenti alle tre diverse aree gastronomiche lariane (collinare, lacustre, montana).

In ogni sezione i diversi piatti saranno suddivisi in tre differenti tipologie:

– Classica/classic;

– Reinterpretata/reinterpreted;

– Liberamente ispirata/freely inspired;

per un totale dunque di 9 differenti categorie (3 tipologie per 3 sezioni).

Un’apposita commissione tecnica (composta da giornalisti di settore e da chef dell’Associazione Cuochi della provincia di Como) raccoglierà le diverse ricette proposte che andranno a formare, anno dopo anno, il “repertorio generale” della cucina tipica comasca. Al termine della rassegna ogni chef “racconterà” le proprie scelte gastronomiche nel corso della “notte degli Oscar gastronomici comaschi”.

Dall’1 al 31 ottobre ecco come partecipare a Gastrolario:

1. Visita il nostro sito: gastrolario.it; scopri i diversi menù proposti dai ristoranti partecipanti e i diversi prezzi;

2. Scegli il menù che più ti piace;

3. Vai a gustarlo presso il ristorante che lo propone;

4. Compila la scheda di gradimento online per esprimere la tua opinione.

Fra tutti coloro che avranno compilato la scheda di gradimento, sorteggeremo