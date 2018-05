L'orto delle erbe aromatiche spontanee a Villa del Grumello

L’orto del Grumello nasce come iniziativa di partecipazione e di conoscenza del territorio, nell’ambito delle attività che Associazione Villa del Grumello propone durante le aperture al pubblico del suo Parco storico botanico. Il focus sulle erbe aromatiche, assieme decorative, profumate ed edibili, è legato alle specie autoctone, che crescono spontaneamente sui nostri declivi così come in alcune porzioni nascoste del Parco del Grumello.

L’accostamento di spontaneità e progettazione vuole essere uno stimolo alle contaminazioni disciplinari e assolvere a un compito sia estetico sia sociale e stimolare il senso di affiliazione dei cittadini al Parco: posto nell’area della Serra, l’orto del Grumello è un luogo raccolto e riconoscibile di incontro, di studio, di lavoro e di gioco, di cui tutti possono prendersi cura. Uno spazio di partecipazione, con appuntamenti scadenzati legati ai tempi della natura, ma anche iniziative originali estemporanee dove arti e mestieri differenti s’incontrano.

Programma di domenica 13 maggio

La giornata sarà scandita dal RITO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO alle ore 11, performance di danza contemporanea con musica dal vivo con la danzatrice Claudia Morello e il percussionista Daniel Kollè.

Da mezzogiorno PRANZO AROMATICO presso la Serra, a cura dei ragazzi di Anagramma.

Alle 15 TUTTI GIU’ PER TERRA, momento della semina e della messa a dimora, laboratorio per bambini, a cura degli studenti della scuola agroambientale san Vincenzo.

Durante l’intera giornata possibilità di acquistare erbe aromatiche presso la BANCARELLA DELLE ERBE.