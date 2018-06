Orti Urbani Sociali Didattici: al via i workshop per la gestione condivisa degli spazi verdi recuperati da aree dismesse

Entra nel vivo la progettazione partecipata per assicurare un futuro all’area dismessa dell’Oliera di Cernobbio attraverso la sua conversione in uno spazio dedicato ad Orti urbani, sociali e didattici promossa nell’ambito del progetto RETe.LI sostenuto da Consorzio Forestale Lario Intelvese; Comuni di Laglio, Tremezzina e Cernobbio, con il contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.

Sabato 9 giugno Villa Bernasconi di Cernobbio (a partire dalle ore 9:00) ospiterà il primo dei tre workshop dedicati all’approfondimento di questa opportunità che può interessare tanti cittadini cernobbiesi. “Cos’è un orto condiviso: ruoli ed attività da svolgere” è il titolo del primo workshop. Insieme alla dr.ssa Laura Galluzzo del Politecnico di Milano verrà inquadrato il tema degli orti condivisi attraverso l’osservazione di altri esempi già attivi sul territorio nazionale ed oltre nonché si definiranno impegni e ruolo di ogni membro della comunità che intende aderire al progetto. La mattinata permetterà di concentrarsi inoltre sulla definizione degli attori coinvolti e sulle loro competenze in materia di orti. Per partecipare registrazione obbligatoria sul sito: www.villabernasconi.eu. Per informazioni: www.RETeLI.it. I successivi workshop dedicati all’approfondimento del progetto Orti Urbani Sociali Didattici si svolgeranno sabato 23 giugno e sabato 7 luglio.