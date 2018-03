Bacio del Crocifisso, Basilica gremita di fedeli per il primo giorno di esposizione

Ha preso il via domenica 25 marzo 2018 l'esposizione per il bacio del SS. Crocifisso in Como nella Basilica di viale Varese. Centinaia i comaschi che hanno partecipato alla celebrazione presieduta dal vescovo emerito monsignor Diego Coletti.

Quest'anno l'esposizione è stata anticipata di qualche giorno, alla domenica delle Palme, data che cade esattamente nel giorno in cui il Crocifisso, durante la processione del giovedì santo 1529 (che era proprio il 25 marzo) spezzò le catene che ne impedivano il passaggio, all’altezza della chiesa di San Bartolomeo, dove correva il confine fra Como e Milano.

Almeno 300, stimano dal Crocifisso, le persone che hanno partecipato alla funzione, sia per la concomitanza con il ricordo del miracolo sia perchè quest'anno l'inizio dell'esposizione è coincisa con la domenica.

La giornata del malato

Lunedì 26 marzo si vivrà una particolare “giornata del malato”: alle ore 14.30 in programma la Via Crucis; a seguire, alle ore 15.00, ci sarà la Santa Messa, presieduta dall’assistente diocesano dell’Unitalsi don Giovanni Illia. Le persone malate o portatrici di disabilità che desiderano partecipare alla Via Crucis e alla Santa Messa potranno accedere al parcheggio presso il Santuario e avranno un percorso preferenziale per il bacio al Crocifisso.

Orari per il "Bacio"

La Basilica sarà aperta per il bacio a partire dalle ore 6.30 di lunedì 26 marzo. Per tutto il giorno, dalle ore 7 del mattino, è possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione e ricevere la benedizione. Fra i momenti di preghiera si segnala che il 26-27-28 marzo è stata aggiunta la Santa Messa alle ore 12.30 (pensata, in particolare, per i lavoratori, che durante la pausa possono avere un’occasione di preghiera).

La reposizione del Crocifisso sarà alle ore 15 del Sabato Santo (31 marzo).