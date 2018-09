Open day alla base dell'elisoccorso e 118 di Como: porte aperte il 29 settembre

Torna l'open day alla base dell'Elisoccorso e 118 di Como: l'evento, giunto alle IV edizione, è in programma sabato 29 settembre 2018 nella sede di Villa Guardia, in via Firenze 118 (di fronte a Cartocci Strade).

Qui ha sede la Soreu (Sala operativa regionale emergenza urgenza) dei Laghi – 118 ed è di stanza l’elicottero del 118.

Il 29 settembre i medici, gli infermieri, i tecnici, il personale aeronautico e quello delle associazioni di Volontariato (Cri, Anpas e Faps), della Protezione Civile comasca, del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e dei Vigili del Fuoco saranno a disposizione per illustrare i meccanismi che sono alla base della complessa macchina che governa gli interventi sanitari.

Dalla chiamata al NUE 112, alla gestione della telefonata da parte della centrale del 118 fino all’attivazione delle équipe e dei mezzi di terra e dell’elicottero per il trasporto in ospedale.

Le visite guidate

L’iniziativa, organizzata dall’AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e dall’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana con il supporto di Babcock Mission Critical Service Italia S.p.A, la società che opera il servizio aeronautico, prevede quattro visite guidate alle 9, alle 11, alle 14 e alle 16.

Ogni tour guidato inizierà con un momento di accoglienza nell’Aula Formazione e proseguirà nell’area esterna dove gli ospiti, accompagnati dagli esperti del soccorso, potranno scoprire da vicino i mezzi utilizzati nell’attività sul territorio, quelli per le maxi emergenze, quelli dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, l’elicottero AW 139 in uso nella base comasca e dal 2016 dotato di tecnologia Nvg (Night vision goggles) per il volo notturno.

Sarà presente anche un’unità cinofila per la ricerca delle persone sepolte sotto le valanghe.

A tutti i partecipanti sarà regalata la seconda edizione del libro “Tra terra e cielo”, scritto dalle giornaliste Francesca Guido e Francesca Indraccolo, realizzato in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’Elisoccorso. All’evento parteciperà anche una delegazione della Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118 onlus, che ha finanziato la ristampa del volume.

Come prenotare

Per la visita è obbligatoria la prenotazione a comunicazione@asst-lariana.it.

Chi si iscrive dovrà indicare la fascia oraria, nomi e cognomi dei partecipanti e l’età dei bambini e ragazzi da iscrivere. I posti sono limitati.