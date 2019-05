Open day dell'elisoccorso e 118 di Como rinviato al 15 giugno per il maltempo

E' stato rinviato a sabato 15 giugno 2019 l'open day alla base dell'elisoccorso e 118 di Villa Guardia (Como), in programma per sabato 18 giugno. La decisione a cause del maltempo previsto per il weekend.

Gli iscritti all'evento che hanno ricevuto conferma della prenotazione sono invitati a presentarsi il 15 giugno negli orari indicati nella mail di risposta.

Per info a disposizione la mail comunicazione@asst-lariana.it.

I posti, lo ricordiamo, sono esauriti ormai da tempo: sono state oltre 800 le richieste di prenotazione arrivate nel giro di un giorno dal lancio dell'iniziativa, arrivata alla quinta edizione.

Come si svolge la visita guidata

Ogni tour guidato (quattro quelli in programma alle 9, alle 11, alle 14 e alle 16) inizierà con un momento di accoglienza nell’Aula Formazione e proseguirà nell’area esterna dove gli ospiti, accompagnati dagli esperti del soccorso, potranno scoprire da vicino i mezzi utilizzati nell’attività sul territorio, quelli per le maxi emergenze, quelli dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, l’elicottero AW 139 in uso nella base comasca e dal 2016 dotato di tecnologia Nvg (Night vision goggles) per il volo notturno. Sarà presente anche un’unità cinofila per la ricerca delle persone sepolte sotto le valanghe. A tutti i partecipanti sarà regalata la seconda edizione del libro “Tra terra e cielo”, scritto dalle giornaliste Francesca Guido e Francesca Indraccolo, realizzato in occasione delle celebrazioni del trentennale dell’Elisoccorso. All’evento, sostenuto anche dalla Fondazione Alessandro Volta di Como, parteciperà anche una delegazione della Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118 onlus, che ha finanziato la ristampa del volume.