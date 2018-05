One Wine Night all'Hangar di Como

Dopo il successo delle due edizioni precedenti, torna la terza edizione di “One Wine Night”, la serata organizzata da Lions Club Como Lariano che unisce la degustazione di vini della Valtellina con una finalità benefica. Quest’anno la quota raccolta andrà a due Cooperativa sociali presenti sul territorio comasco: Sim-patia (con sede in Valmorea) e Il Sorriso (con sede a Cernobbio).

Sim-patia è una Residenza Sanitaria e un Centro diurno per Disabili: sempre all’avanguardia in campo tecnologico per le ricerche (è infatti anche un polo di ricerca), offre anche servizi di co-housing con cui si sperimentano modelli di servizi sociali mirati a una maggiore autonomia delle persone ospiti.

Il Sorriso è una Cooperativa che accoglie disabili con disabilità sensoriali, motorie ed intellettive medio-lievi, avvalendosi della collaborazione di personale qualificato: nata 30 anni fa, costituisce un solido punto di riferimento per le famiglie, proponendo attività ricreative ed educative, e eseguendo lavori a scopo riabilitativo delle facoltà mentali, manuali e intellettive, valorizzando le attitudini di ciascuno.

Con i prodotti di grande qualità messi a disposizione dal Consorzio di tutela dei Vini Valtellina (vino), e MARRA e DOLCIAMO (pane e pasticceria), il Lions Club Como Lariano apparecchia una magnifica serata di degustazione a bordo lago, nella splendida cornice dell’Hangar dell’Aero Club di Como.

Il Consorzio di tutela dei Vini Valtellina propone per la serata una ventina di cantine con i loro vini migliori: i vini proposti nascono da un territorio unico, quello della Valtellina, in grado di valorizzare al meglio un vitigno come il nebbiolo, coltivato con il massimo della naturalità sopra gli spettacolari terrazzamenti della zona. I prodotti proposti da quest’area sono vini complessi, ma non complicati, molto apprezzati dagli esperti del settore, ma che sono graditi anche dai consumatori più giovani.

Il Consorzio, fondato nel 1976, è l’unico in Italia a potersi fregiare di due Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG) coincidenti per territorio e vitigno: lo Sforzato di Valtellina DOCG e il Valtellina Superiore DOCG. Le altre denominazioni del territorio sono il Rosso di Valtellina Doc e l'Igt Terrazze Retiche di Sondrio. Le finalità del consorzio sono duplici: la valorizzazione del vino valtellinese in Italia e all’estero, e la tutela della cultura vitivinicola in Valtellina.

I prodotti da forno sono offerti da MARRA Cantù, un marchio di lunga tradizione, alla cui base c’è la grande passione e la costante dedizione di Alessandro Marra, e DOLCIAMO di Como. Entrambi lavorano nel rispetto più assoluto della buona qualità, quotidianamente vengono realizzati moltissimi pani particolari (oltre 100 tipi nell’arco della settimana) oltre a tante varietà di pizze e focacce.

Tra un bicchiere e l'altro, ci sono gli assaggi di pizzoccheri proposte dall’Associazione Cuochi ENAIP.