Il nuovo futuro dei paesaggi urbani, se ne parla all'Ordine degli Architetti

Martedì 13 novembre 2018 - ore 14.45 in Sala Conferenze della Sede dell'Ordine degli Architetti PPC di Como - Viale Sinigaglia n.1 si terrà il simposio dal titolo "Il nuovo futuro dei paesaggi urbani: dalla rigenerazione urbana all'invarianza idraulica casi studio".

Partendo dalle necessità del territorio che comporteranno una modificazione del paesaggio attraverso un approccio multidisciplinare, l’incontro organizzato da Ordine Architetti PPC della Provincia di Como / AIAPP Lombardia / SIEP Società Italiana Ecologia del Paesaggio / AIPIN Associazione Italiana Ingegneria Naturalistica, che vedrà l’intervento di Flora Vallone, Gioia Gibelli e Francesca Oggioni, esperte a livello nazionale del settore, intende sviluppare, attraverso l’illustrazione di specifici esempi, i seguenti contenuti paesaggistici e le conseguenti ricadute urbanistiche:

Perché l’invarianza idraulica ed idrologica.

Le soluzioni possibili nel piano e nel progetto di paesaggio.

Utilizzare l’invarianza idraulica come driver per cambiare in meglio le città e i territori, casi studio realizzati.

L'uso corretto della vegetazione nei progetti di rigenerazione urbana. Esempi realizzati in Germania e in Italia.

Le ricadute urbanistiche nei PGT e il caso studio della Pioda 2.020.



• Saluti di Michele Pierpaoli architetto Presidente Ordine Architetti PPC di Como

• Flora Vallone architetto Presidente AIAPP Lombardia (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio)

• Gioia Gibelli architetto, Presidente SIEP (Società italiana Ecologia del Paesaggio)

• Francesca Oggionni dottore agronomo (Associazione Italiana Ingegneria Naturalistica)

• Gianfredo Mazzotta architetto/urbanista, consigliere OAPPC di Como

Partecipazione gratuita

cfp n.4

Iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma im@teria