Now 2018, a Como torna il Festival del Futuro Sostenibile. Storie di economia circolare

Ritorna a Como “Now”, il Festival del Futuro Sostenibile, un evento dedicato a tutte le esperienze, persone, organizzazioni e aziende innovative, che oggi agiscono pensando a un futuro sostenibile per l’ambiente, l’economia, la cultura e la società.

Dal 16 al 25 maggio a Como quattro Aperitivi innovativi rivolti a imprese, professionisti, amministrazioni e cittadini, per confrontarsi su come costruire dal Presente un Futuro Sostenibile. Quattro appuntamenti per riflettere su temi diversi, incontri con esperti accompagnati da aperitivi creativi a cura di “Spazio Anagramma” e “Cooperativa Garabombo”. Quattro occasioni per coinvolgere diverse realtà e collaborare in modo sinergico, mettendo al centro l’economia sostenibile e la capacità di sviluppare best practise e raccontare il Futuro.

Mercoledì 16 maggio ore 17, Serre di Villa del Grumello

“L’etica in impresa: ostacolo o opportunità? La responsabilità sociale nell’impresa del futuro”

Giovedì 17 maggio ore 18, Confcooperative Insubria

“Liberi di muoversi. Come uscire dalla mobilità fossile ridisegnando il modo di spostarsi in città”

Mercoledì 23 maggio ore 17, Serre di Villa del Grumello

“Storie di economia circolare. Sfide ambientali, innovazione, competitività”

Siamo ancora lontani dal trasformare completamente il nostro sistema produttivo da lineare a circolare, sistema che, facendo i conti con i limiti del nostro pianeta, è l’unico che potrà essere duraturo nel tempo. Sempre nuovi e più numerosi esempi positivi, però, possono essere una guida per chiunque si renda conto della necessità di ripensare da subito i nostri modelli di sviluppo.

Interventi

Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, promotore del concorso “Storie di Economia Circolare”

Anna Pellizzari, executive Director di Material ConneXion Italia

Testimonianze di aziende

Modera: Emanuele Bompan, giornalista ambientale, autore di “Che cos’è l’economia circolare”.

Venerdì 25 maggio ore 18, Ostello Bello Lake Como

“Il futuro per chi? Uno sguardo al domani tra aumento delle disuguaglianze e andamento demografico”

È richiesta l'iscrizione a info@nowfestival.it