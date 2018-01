La Notte del Liceo Volta di Como

La Notte Nazionale del Liceo Classico, alla quale parteciperà anche il Volta di Como, si terrà venerdì 12 gennaio dalle 18 alle 24. Di seguito il programma che prevede rappresentazioni teatrali, letture, concerti, performance e molto altro.

18.00 Apertura con proiezione video nazionale e lettura del brano dello studente selezionato sul tema della cultura classica, Aula Benzi

L’oracolo: nuove profezie, Ingresso (classe V C, a cura di R. Nava e C. Gandini)

Esposizione libri antichi, Aula Benzi (a cura di C. Gandini e R. Nava)

Animalia. Astra et Fabulae, corridoio laboratori (a cura di M. Caprani e R. Iseppato)

Humanitas: Caleidoscopio di testi, Aula IV C (a cura di L. Bianchi)

19.00 Antiqua et Nova: L’Odissea a teatro con Derek Walcott (Nobel 1992), Aula Benzi (A. Dell’Orto)

19.30 Diade ed unità nella tragedia greca: l’apollineo e il dionisiaco, Aula Benzi (A. Pizzotti)

20.00 Coro Liceo Volta, Grand’ Aula (Direttrice M. Boggia)

20.15 Armonia: Beethoven, dalla Sonata op. 31 Allegro vivace; Respighi, Notturno; Mendelssohn, Preludio op.104 n 2, Grand’ Aula (F. Sormani)

20.30 Pausa

21.00 Gruppo Danza Teatro Sociale: Carmina Burana, Palestra chiostro (Coreografia di S. Manara Schiavetti)

21.30 Luna bella cantate dall’ ali veloci: Il cielo, la luna: letture per la Notte (del Liceo Classico), Aula Benzi (a cura di D. Zucchello)

22.00 Armonia: Chopin, Due Notturni dall’ op.62, Grand’ Aula (A. Bottani)

22.15 Katabasis: Recita di brani dall’Odissea, Aula Benzi (studenti ed ex del Volta a cura di C. Arcidiaco)

22.45 Chiusura con Recita in greco ed in italiano del brano comune Inno a Selene, Aula Benzi