Como: torna la Notte Bianca dello Sport nell'area compresa tra il Tempio Voltiano e l'Hangar

Sabato 7 settembre, dalle ore 17 alle ore 23, torna la Notte Bianca dello Sport. Le società sportive locali promuoveranno le proprie attività con la possibilità per il pubblico di sperimentare la pratica delle più disparte discipline sportive, sia le più comuni che quelle meno conosciute. Saranno presenti la ginnastica, il pattinaggio su ghiaccio, il canottaggio, le arti marziali, la scherma, l'atletica, il tennis, la pole dance, il nuoto, la zumba, il calcio, il pugilato, il cross fit, la mountain bike, il triathlon, lo skate board, la pallavolo, la pallacanestro, l'hockey, il rugby.



Verranno allestiti un pistino di atletica, un campo di basket, uno di volley, una gabbia per il calcio, tatami di judo, pedane idonee alla ginnastica, struttura per sviluppare le capacità di base in bicicletta, ostacoli per lo skate, etc. Saranno posizionati anche due stand informativi dell'ACI Como e dell'Associazione Giancola che si impegna nel sostegno alle famiglie che assistono famigliari malati di Sla. Alle 17 nello spazio compreso tra il Monumento ai Caduti ed il Tempio Voltiano verrà impartita la benedizione dello sportivo come buon auspicio per l'inizio della stagione.

La manifestazione, visto il periodo di realizzazione con lo spostamento da fine maggio alla prima settimana di settembre, risulta strategica per la promozione delle diverse attività delle società sportive del territorio e funzionale alla scelta della migliore disciplina sportiva da praticare da parte dei ragazzi comaschi.



Intanto al campo Coni e alla piscina Sinigaglia hanno già ripreso l'attività dopo la pausa estiva, mentre il palazzetto del ghiaccio, la piscina di Casate e il Palasanpietro riapriranno già lunedì 9 settembre. La piscina di Muggiò è pronta dal punto dal punto di vista strutturale. E' in fase di definizione contrattuale il rinnovo della convenzione per la gestione con la Federazione Italiana Nuoto; se non ci saranno imprevisti anche questo impianto riaprirà a breve.