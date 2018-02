Giovedì 1 marzo alle ore 16,30 presso la sede dell'Università della Terza Età di Como sita in Via Palestro, 17 si terrà un'interessante incontro "Nordic Walking: uno sport per tutte le età". L'incontro a cura di Federica Paracchini istruttrice Federale Nordic Walking SINW, affiancata dalla dott.ssa Milena Carla Colzani medico dialettologo e dietologo, esporranno, insieme a istruttori del Team del Triangolo Lariano, gli innumerevoli benefici di questa preziosa disciplina attraverso una presentazione informativa e interattiva. Interverranno anche camminatori soci dell'UTE che racconteranno la proprio testimonianza dell'inizio di questa nuova attività intrapresa.

Per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di prenotare una lezione gratuita. Il Nordic Walking è una camminata naturale con l'utilizzo dei bastoncini che sta sempre più coinvolgendo le persone. Sempre più frequente vedere persone camminare con i bastoncini, parlarne in televisione. Non c'è che rimanere affascinati immersi nella natura e nei suoi colori. Il team del Triangolo Lariano ha istruttori in tutta la provincia di Como, Varese e Milano. E così che Federica Paracchini piace definire il Nordic Walking: "Prendi due bastoncini e immergiti nella sconfinata bellezza della natura. Conosci nuovi luoghi a te vicino ma con nuovi amici. Da soli si cammina veloci, ma insieme si vola! Nordic Walking emozioni in cammino."