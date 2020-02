Tradizione e Tradimento: Nicolò Fabi in concerto a Lugano

“Tradizione e Tradimento” è un disco che parla di scelte. Un disco che in qualche modo rappresenta una scelta. La prima che ogni artista dovrebbe rinnovare dignitosamente ogni volta, cioè la scelta di fare arte perché mosso da un’ispirazione e da una necessità, e subito dopo la scelta di renderla pubblica.

“Tradizione e Tradimento” è anche un disco sul conflitto, sulla ricerca di un equilibrio all’interno di un cambiamento tra la memoria e la prospettiva. La scelta difficile tra cosa conservare e cosa lasciare andare, come evolversi e trasformarsi rispettando la propria identità. Come trarre forza da ciò che ci è stato consegnato come tradizione e allo stesso tempo avere il coraggio di tradire quel percorso che a un certo punto sembra essere un binario, provando a rimettersi in discussione, distruggendo la consolatoria immagine che abbiamo costruito di noi stessi.

Il cantautore romano, il 2 aprile alle 21 allo Studio Foce di Lugano, presenterà al pubblico europeo il nuovo album e i suoi brani di repertorio in una veste musicale diversa accompagnato da Roberto Angelini e Pier Cortese che con lui hanno prodotto il nuovo disco.