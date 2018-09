Sport for Life”, Nazionale Calcio Tv contro Nazionale Italiana Magistrati al Sinigaglia

Sabato 8 settembre alle 18 lo stadio Sinigaglia ospiterà l’evento benefico “Sport for life”, con la Nazionale Calcio Tv a giocare contro la Nazionale Italiana Magistrati. Come in una normale partita di calcio i giocatori competeranno sul campo, ma con un approccio decisamente più ludico e soprattutto con una finalità sociale. L’evento si chiuderà con la partecipazione del “Gabibbo”.

Il costo del biglietto è di 5 euro intero, 15 euro per i sostenitori, 2 euro per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. I biglietti si potranno acquistare alla biglietteria dello stadio dopo le 16 oppure nei punti vendita indicati nella locandina allegata. L’intero incasso sarà devoluto alle associazioni organizzatrici, tra cui figurano Comocuore, Quelli che con Luca, l’Associazione Nazionale Carabinieri, LasQuolachevola.



«Sono contento di questo evento - ha spiegato l’assessore allo Sport Marco Galli - che per noi è già un risultato su più fronti. Rivedremo protagonista lo stadio Sinigaglia che non veniva più utilizzato per eventi diverse dalle partite e iniziative sportive da luglio 2009 e sarà un’occasione per tenere più viva la città con una finalità benefica».



«Mi piace vedere insieme lo sport, la prevenzione sanitaria, l’impegno a combattere quello che ci affligge - ha commentato il sindaco Mario Landriscina - Sono contento che questa iniziativa si svolga nella nostra città non solo per la presenza di nomi importanti, ma anche perché tante realtà diverse per mission individuali hanno scelto di portare avanti insieme dei valori che tutti rappresentano. Ringrazio gli organizzatori e i nostri uffici per aver lavorato con convinzione a questo momento. C’è molto bisogno di iniziative di solidarietà e spero che il loro entusiasmo possa diventare un contagio positivo».