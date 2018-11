Natale in Piazza a Lugano, tutte le iniziative fino al 6 gennaio

Sabato 1 dicembre la Città di Lugano inaugura ufficialmente la popolare manifestazione Natale in Piazza, organizzata dalla Divisione Eventi e Congressi. Per oltre un mese, un ricco cartellone di eventi natalizi animerà le festività di cittadini e turisti. La città si vestirà della più classica atmosfera natalizia: lo sfondo scenografico del lago, le luci e i colori natalizi avvolgeranno la città che celebra la festa più bella dell'anno con i suggestivi mercatini natalizi, animazioni per i bambini, musica, eventi, una grande festa di Capodanno con i Vad Vuc e i dj di Rete Tre, e tante altre iniziative speciali fino al 6 gennaio.

Roberto Badaracco, capo Dicastero Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano, sottolinea l’importanza della manifestazione: “Se il tepore invernale può risuonare come un invito alla sedentarietà, il programma di appuntamenti di Natale in Piazza si presenta invece fitto e di qualità. Fin dal primo giorno, con un’edizione speciale di Open Gallery e con l’accensione dell’albero in Piazza della Riforma, per arrivare al Capodanno animato da Rete Tre e alle altre proposte, la manifestazione ci consegna una città viva e sorprendente. Ad accendersi saranno quindi soprattutto la creatività e il piacere di stare insieme.”

Come da tradizione, sabato 1 dicembre tutti i bambini saranno attesi alle ore 17:30 in Piazza della Riforma per assistere al magico momento dell’accensione dell’albero di Natale, che sarà presentato da Julie Arlin e si svolgerà alla presenza delle autorità cittadine. Per l’occasione, ai bimbi presenti verrà distribuito un simpatico regalo gentilmente offerto da Migros Ticino e MANI International. L’accompagnamento musicale sarà affidato al gruppo gospel Harmony Gospel Choir, seguito dal Duo Looppoli.

IL MERCATINO DI NATALE

Centro Città

01.12 – 23.12 | 11:00 – 19:00

24.12 | 11:00 – 17:00

Profumo di dolci natalizi, vin brûlé e tante specialità gastronomiche, come anche prodotti d’artigianato e decorazioni: questo e molto altro offrono le tradizionali bancarelle dal tetto rosso che si dipanano da via Nassa fino a Piazza Dante. Inoltre da quest’anno in Piazza Manzoni, in una cornice ricca di addobbi natalizi, saranno presenti oltre 40 casette di legno che regaleranno tante sorprese per lo shopping natalizio dei visitatori.

CHALET DEL GUSTO

Piazza della Riforma e Piazza Manzoni 01.12 – 06.01 | dalle 16:00

Una meta ideale per una cioccolata calda, per bere un aperitivo in compagnia o per degustare cocktail invernali, il tutto accompagnato da sfiziosità culinarie e da un sottofondo musicale. Questa la ricetta degli chalet del gusto che animeranno le serate invernali di cittadini e turisti.

VILLAGGIO DI NATALE

Piazza Manzoni 01.12 – 06.01

In Piazza Manzoni si respira l’atmosfera di un vero villaggio tradizionale con le casette di legno, Babbo Natale in versione gigante con il suo sacco pieno di sorprese, un surreale e affascinante paesaggio fiabesco da fotografare, cavallini a rotelle per trottare intorno alla fontana illuminata, laboratori, racconti e animazioni all’interno della Grande Baita, musica e tante altre iniziative e attrazioni per la felicità non solo dei più piccoli ma anche dei più grandi. Tra le proposte pensate per le famiglie segnaliamo anche gli eventi di Ariadifiaba. La rassegna, nata nove anni fa per iniziativa della Biblioteca Cantonale di Lugano, coinvolge varie biblioteche e realtà della città. Anche quest’anno Ariadifiaba continua il suo affascinante percorso tra letture, narrazioni, proiezioni ed eventi ispirati al magico mondo della fantasia.

GIRO DELLA CITTÀ SUL TRENINO TURISTICO

Piazza Manzoni Orari trenino:

Sabati e giorni festivi dal 01.12 al 16.12 | 10:30 – 16:30 (ogni 30 minuti)

Sabati e giorni festivi dal 22.12 al 06.01 | 11:15 – 16:30 (ogni 45 minuti)

Giorni feriali dal 27.12 al 04.01 | 12:45 – 16:30 (ogni 45 minuti)

Imbuca la letterina di Natale che trovi presso la Grande Baita in Piatta Manzoni e vinci un giro sul trenino turistico con mamma o papà! Venerdì 7, 14 e 21 dicembre verranno estratti a sorte 12 fortunati bambini che vinceranno 1 biglietto adulti + 1 biglietto bambini (fino ai 10 anni) per un giro gratuito sul trenino turistico. I vincitori saranno informati via e-mail o telefono e potranno ritirare il premio presso l’infopoint alla scuderia dei cavallini, all’interno del Villaggio di Natale in Piazza Manzoni, fino al 6 gennaio 2019.

LABORATORI CON ARIGIANI ATICREA

Grande Baita, Piazza Manzoni 01.12 – 12.12

Create la vostra corona di Natale o uno speciale biglietto d'auguri con gli artisti locali. ATICREA, Associazione Ticinese Artigiani Artisti, propone laboratori e corsi per adulti e bambini all'interno della Grande Baita in Piazza Manzoni. Gli artigiani proporranno inoltre al pubblico i loro manufatti. Iscrizioni ai laboratori: www.aticrea.ch

PRISMATICA

Piazza Luini LAC 02.12 – 09.01

Una nuova installazione interattiva trasformerà Piazza Luini in un gigantesco caleidoscopio. Prismatica è formata da 25 prismi di vetro rotanti di oltre 2 metri di altezza, che proiettano luci multicolore in diverse direzioni. Un’installazione coinvolgente per giocare e divertirsi con la luce.

SHOPPING: APERTURE STRAORDINARIE DOMENICA 09.12 | 10:00 – 18:00

DOMENICA 16.12 | 10:00 – 18:00

DOMENICA 23.12 | 10:00 – 18:00

Piazza Manzoni 13.12 – 24.12

I visitatori del Mercatino di Natale potranno osservare quotidianamente gli artigiani locali dell'Associazione Artigiani del Ticino Ar-Ti all'opera nella lavorazione del legno, del vetro, del ferro, del feltro, così come nell'attività della tornitura, del tombolo e della sartoria. Non mancheranno le occasioni per acquistare le loro produzioni.

BIANCHE PRESENZE

Centro Città

13.12 | 17:00 – 18:30

Eteree figure su trampoli si aggireranno per le vie del centro città con le loro ali luminose. Si tratta di poetici trampolieri, che danzeranno coi loro eleganti frac e bastoni da passeggio luminosi, affascinando il pubblico con le loro danze e acrobazie.

S. NICOLAO A CAVALLO CON I SUOI AIUTANTI Centro Città

15.12 |15:00

San Nicolao attraversa le strade cittadine del centro in compagnia dei suoi fedeli aiutanti elfi a cavallo per incontrare i bambini e portare loro un piccolo dono. A cura del Circolo Ippico degli Ufficiali e della Divisione Eventi e Congressi.

NATALE CON I FRONTALIERS

Grande Baita, Piazza Manzoni 19.12 | 14:00 – 16:00

RETE TRE vi aspetta in Piazza Manzoni per una diretta con Bussenghi e Bernasconi.

SCAMBIO DI AUGURI CON LA CITTADINANZA

Piazza della Riforma 20.12 | 18:00

Il Municipio di Lugano e i membri del Consiglio Comunale invitano i cittadini in Piazza della Riforma per il tradizionale scambio di auguri natalizi, nel corso del quale sarà gentilmente offerto panettone e vin brûlé.

PRESEPE SOMMERSO

Riva Albertolli

23.12 – 06.01 | Dalle 17:00

Gli Amici del Presepe Sommerso poseranno nel lago le tipiche figure del presepe. Fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare queste statue, che di giorno sembrano svanire nell’acqua e di sera fluttuano alla luce di potenti fari. Il 23 dicembre alle ore 17:00, il Bambino Gesù verrà portato in una coinvolgente processione dal lago.

IL VEGLIONE SI SAN SILVESTRO

Piazza della Riforma 31.12 | 23:00 – 02:30

Una grande festa in piazza per accogliere insieme il nuovo anno. RSI animerà la serata con la musica e l'animazione dei dj più amati di RETE TRE. Ospiti speciali i Vad Vuc in un concerto che farà ballare tutta la piazza.

CERIMONIA DI CAPODANNO

Palazzo dei Congressi 01.01 | 11:00

La Città di Lugano darà il benvenuto al Nuovo Anno con un vivace programma. Come da tradizione, alle ore 11:00 partirà il corteo che da Piazza della Riforma raggiungerà il Palazzo dei Congressi, dove si svolgerà la cerimonia di scambio degli auguri, animata da intermezzi artistici e musicali. Ad accogliere i cittadini, oltre alle autorità, ci sarà lo storico e pittoresco Corpo dei Volontari Luganesi. Seguirà un aperitivo offerto alla popolazione.

ARRIVO DEI RE MAGI

Piazza della Riforma 06.01 | 11:15

Il Circolo Ippico degli Ufficiali organizza l'arrivo dei Re Magi in Piazza della Riforma con distribuzione gratuita di bevande e mandarini. Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, accompagnati dai beduini, sfileranno in corteo lungo le strade del centro cittadino. I tre Magi regaleranno ai più piccoli tante leccornie per festeggiare l'Epifania. I presenti potranno provare anche l'ebbrezza di andare a cavallo insieme a un Re.

GRANDE CONCORSO A PREMI

Concorso natalizio della Società dei Commercianti di Lugano, in palio tre grandi premi in buoni acquisto del valore di CHF 1’000.–, 500.– e 250.– e assegnazione di ulteriori sorprese. Si partecipa compilando le cartoline disponibili nei negozi affiliati. L’estrazione verrà effettuata a metà gennaio.

Il programma completo degli eventi del Villaggio di Natale è disponibile nella locandina che trovate all’interno della cartella stampa. Ricordiamo che anche quest’anno il programma degli eventi natalizi si estenderà oltre il centro cittadino, coinvolgendo anche i diversi quartieri di Lugano che contribuiranno significativamente al ricco cartellone natalizio con proposte di vario genere.