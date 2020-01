Natale in grotta ultime domeniche per questa nona edizione

Mancano solo tre domeniche alla fine della nona edizione di Natale in Grotta. Come ogni anno abbiamo cercato di impegnarci al massimo nell'allestire le grotte e per farle conoscere a più persone possibili. Vi invitiamo a passare del tempo in un luogo naturale decisamente unico che abbiamo cercato di rendere magico: solo fino al due febbraio! Vi aspettiamo!

Gallery