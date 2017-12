Ultimo appuntamento di “Natale in casa Giovio - storie di bambini e di balocchi” - inaugurato lo scorso 8 dicembre con la magia del Natale dei balocchi del Museo del Cavallo Giocattolo e grazie alla sua nuova collaborazione con il Museo Giovio e la Pinacoteca di Como - che ha visto la presenza di oltre 4.000 bambini.

Sabato 30 dicembre, dopo un pomeriggio trascorso al Museo Giovio con la visita narrata delle ore 15 e il laboratorio Polvere di stelle alle ore 16, bambini e famiglie si potranno deliziare con lo spettacolo di circo-teatro NOTTE MAGICA a cura della compagnia Il Teatro Viaggiante, in scena alle ore 17,15 presso il Teatro La Lucernetta.

Si tratta della storia di una simpatica coppia, alle prese tra litigi, scherzi e piccoli dispetti ci porta all'interno della dissonante armonia della vita famigliare durante le feste natalizie. Una romantica storia d'amore comica, satirica, di genere saltimbanco e acrobatico che lascerà tutti a bocca aperta.

Tutti gli eventi di Natale in casa Giovio sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Per assistere agli spettacoli è necessario il ritiro del biglietto d’entrata, disponibili alla biglietteria del Museo Giovio dalle 14,30 alle 16,30 nelle seguenti giornate: 29, 30 dicembre. Si potranno ritirare un massimo di 4 ingressi (adulto + bambino) a persona. Per maggiori info: infomuseo@artsana.com | 031 382038