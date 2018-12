Città dei Balocchi, non solo Como. Gli eventi di Natale a Cantù, Cernobbio e in Tremezzina

Oltre alla novità del Lake Como Christmas Lake Light, la Città dei Balocchi, come nelle ultime edizioni, si apre oltre la città di Como. Questi le attività principali previste fino al 6 gennaio in Tremezzina, a Cantù e Cernobbio.

Villa Carlotta – Tremezzina

Prepara il tuo Natale a Villa Carlotta il 7, 8 e 9 dicembre. Ghirlande, centro tavola, biglietti di auguri e dolci degustazioni per rendere speciale il tuo Natale. Laboratori per grandi e piccini. Visita al giardino d’inverno. Viaggio nel gusto con il cioccolato nero nero Novi. Laboratorio Crea il tuo centrotavola, Ghirlande natalizie home made. Biglietti di auguri d’autore. Tante idee per rendere unici i pacchetti regalo e inviare un augurio speciale.

Villa del Balbianello - Tremezzina

Serata inaugurale l’8 dicembre a Villa del Balbianello con l’evento La Notte dei Presepi, per vedere i presepi disposti nella Loggia Segrè e nella Loggia Durini – realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepe – che rimarranno in mostra per tutto il periodo; presepe ambientato a Tremezzina con rappresentazione di Villa del Balbianello e alcuni presepi in carta, dalle prime stampe di inizio Ottocento alle ultime di metà secolo scorso e in stile pop up. Apertura al pubblico: dalle ore 11.00 alle ore 17.00

Natale a Cernobbio

Una finestra sul Natale, calendario animato dell’Avvento per le vie del paese e delle frazioni. Organizzato dal Comune di Cernobbio e Associazione Fata Morgana. E poi molte altre iniziative: Natale Capovolto, nel giardino di Villa Bernasconi; mostra di quadri e sculture, in Sala Consiliare, Mercatini di Natale, A spasso con Babbo Natale e gli asinelli, Natale in Villa Bernasconi, il 24 dicembre con distribuzione di doni ai bambini, Presepe galleggiante, Riva di Cernobbio fino al 6 gennaio 2019.

Natale a Cantù

Anche quest’anno la città di Cantù con l’Associazione Pro Loco Per Cantù e l’Amministrazione

Comunale si preparano a dare il benvenuto al Santo Natale con un’atmosfera magica. Piazza Garibaldi sarà un tripudio di luci e di immagini. La sagoma dello skyline di Cantù (campanile di 33 metri compreso) sarà visibile da chilometri di distanza grazie alle luci che contorneranno la Basilica di San Paolo e il castello di Pietrasanta. Poi un video mapping sul palazzo della Permanente Mobili, pista di pattinaggio e un albero di Natale. E poi tanto altro ancora.