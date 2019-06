Motocagnara 2019, a Pigra il raduno benefico per motociclisti e cani

Un motoraduno speciale a sostegno dei canili: è Motocagnara 2019, il raduno per motociclisti e cani aperto a tutti organizzato a Pigra, in Val d'Intelvi, per sabato 29 giugno.

Una giornata di festa per le famiglie e i propri amici a quattro zampe dove si troveranno musica live, con 7 gruppi che si alterneranno per tutta la giornata, stand gastronomici, birra del Birramondo, bancarelle in tema motociclistico e non solo. In programma anche giochi per bambini e non in una location unica nel suo genere. L'evento è benefico: tutti i proventi saranno devoluto ad organizzazioni che si prendono cura dei cani. La manifestazione è aperta ad ogni tipo di moto, ma il raduno è aperto anche a chi volesse raggiungere il posto in auto.

Per informazioni motocagnara@gmail.com, oppure telefonare a Domenico 347.5840960 o Charlie 347.0971469.