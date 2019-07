Villa Carlotta, mostra alla Torretta Romantica

Continua la collaborazione tra Villa Carlotta e Anffasche anche quest’anno esporrà i manufatti decorati e realizzati dagli ospiti disabili, gli educatori e i volontari del centro diurno di Grandola ed Uniti.

La mostra Trame Colorate, organizzata in collaborazione con Anffas Onlus Centro Lario e Valli, si terrà dal 15 al 25 agosto presso la Torretta Romantica.

Tutti gli oggetti esposti, unici per qualità e realizzazione, sono il risultato di un attento lavoro di squadra mirato al coinvolgimento e alla valorizzazione di persone diversamente abili, attraverso attività laboratoriali e artistiche.

Villa Carlotta continua il suo progetto “Villa Carlotta per tutti”: una ricerca fondi con l’obiettivo ambizioso di poter permettere alle persone portatrici di disabilità di conoscere il giardino e il museo superando le barriere cognitive, sensoriali, economiche e sociali. Attraverso una serie di attività laboratoriali le persone potranno esprimere se stessi e la propria creatività in un ambiente unico come quello di Villa Carlotta.