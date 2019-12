Van Gogh Experience: Notte al Museo e Sunflower's Day

"Van Gogh Alive - The Experience" presenta due eventi da non perdere. Già più di 10 mila persone hanno visitato la mostra multimediale nelle prime settimane di apertura a Lugano. Più di 2 mila alunni di tutte le età hanno già riservato la propria esperienza multimediale nel mondo di Van Gogh. GC Events, organizzatore e promotore dell'evento, propone al pubblico due eventi imperdibili:

venerdì 6 dicembre (fino alle ore 23)

Notte al Museo

Una serata speciale durante la quale sarà possibile visitare un’esposizione ricca di colori, musiche, immagini e profumi, per un’esperienza inedita tutta da scoprire. Per l’occasione ci sarà una macchina per i pop-corn e un evento sensazionale compreso nel biglietto: la rappresentazione teatrale “Vincent” dell’attore Marco Ballerini, in programma alle ore 20 per i bambini e alle ore 22 per gli adulti.

domenica 8 dicembre (dalle ore 10 fino alle ore 20)

Sunflower's Day

L’iconico fiore, meravigliosamente dipinto dalla mano eccezionale del maestro olandese, diventa protagonista per un giorno. Presso “Van Gogh Alive – The Experience” potrai scoprire tutte le informazioni, le curiosità e le proprietà di questo meraviglioso fiore simbolo dell’attività creativa di Van Gogh.

I bambini saranno in piacevole compagnia della mascotte Topsy.

I biglietti si possono acquistare presso il Centro Esposizioni di Lugano, entrata in Via dei Faggi, oppure in prevendita online su:

www.ticketcorner.ch

www.mediatickets.ch

www.biglietteria.ch

www.vangoghlugano.ch