Van Gogh Alive: arriva a Lugano la mostra multimediale più visitata al mondo con oltre 7 milioni di spettatori

Tuffarsi in un quadro impressionista, “nuotando” fra i colori, in un mare di proiezioni video e suoni incredibili è possibile grazie alla mostra multimediale “Van Gogh Alive – The Experience”.

La vita, le figure e i paesaggi di Van Gogh sono i protagonisti assoluti di questa rappresentazione multimediale immersiva, dedicata al grande pittore olandese che, con il suo stile unico ed inconfondibile, ha gettato le basi dell’arte moderna.

Sincronizzate con una potente e suggestiva colonna sonora, più di 3.000 immagini ad altissima definizione creeranno un allestimento elettrizzante che riempirà schermi giganti, pareti e colonne, dal soffitto fino al pavimento, immergendo completamente il visitatore nei colori vibranti e nei dettagli intensi che caratterizzano lo stile di Van Gogh.

La mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni. (Giorni speciali dedicati interamente alle scuole consultabili sul sito ufficiale: www.vangoghlugano.ch).

Tante saranno le occasioni che GC Events, organizzatore e promotore dell’evento, offrirà al pubblico di ogni età per gustarsi al meglio questo imperdibile evento: dallo speciale BLACK FRIDAY (previsto il 29 novembre con entrata a metà prezzo), alle NOTTI AL MUSEO con apertura straordinaria fino alle 23.00, agli appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini.