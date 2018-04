The Art Company: Le spine e le rose, personale di Massimiliano Miazzo

Mostra personale di Massimiliano Miazzo alla The Art Company di Como fino al 28 aprile, inaugurazione martedì 10 aprile alle 18. L'evento è curato da Maria Proja de Santis.

Artista di origini venete, Miazzo vive e lavora nella provincia di Como. L'artista ha svolto una intensa attività pittorica sin da giovanissimo esponendo in Italia e all'estero (in Europa, in America: Toronto, New York, San francisco e in Cina: Pechino). La sua arte è contrassegnata da un segno forte di chiara matrice espressionista che si accompagna alla passione per i colori accesi accostati in modo originale nella creazione di immagini che si aprono a una lettura simbolica; partendo da realtà contingenti individuali e sociali, l'artista esprime il dolore fisico ed esistenziale dell'uomo e della società contemporanea in tavole sacre e profane al tempo stesso.