The Art Company Como: Premio Tenco con le mostre di Canavesi e Guzzini

Venerdì 11 maggio 2018 alle 18.00 The Art Company Como presenterà la nuova edizione del Premio Tenchio. Istituito dopo la scomparsa di Angelo Tenchio, lo scultore lariano di cui è in corso fino al 3 giugno una mostra presso il Museo Archeologico Paolo Giovio di Como, il premio, rivolto a giovani artisti, si è tenuto a cadenza annuale per circa un decennio sino all'inizio degli anni Duemila.

L'associazione The Art Company Como riprenderà a organizzare il concorso rendendolo a cadenza biennale e riservandone la partecipazione agli scultori under 30. Le candidature - effettuate seguendo le istruzioni presenti nel bando che verrà reso noto venerdì sera - verranno valutate da due giovani ma già affermati scultori.

Claudia Canavesi (Busto Arsizio, 1976) è stata una delle vincitrici delle precedenti edizioni del Premio.

Lorenzo Guzzini (Recanati, 1983) è uno scultore e architetto che vive nel territorio lariano.

Venerdì 11 maggio alle 18.00 la galleria di The Art Company, in via Borgovico 163 a Como, inaugurerà una mostra di Claudia Canavesi e Lorenzo Guzzini. In questa occasione i due artisti esporranno una serie di lavori recenti e racconteranno, in dialogo con Roberto Borghi, il loro percorso creativo. Il riferimento alla dimensione architettonica, presente nella poetica di entrambi, si declina, nella scultura di Claudia Canavesi, in una ricerca delle corrispondenze tra struttura e natura, e nella rievocazione della sacralità laica di certi luoghi, mentre nell'opera di Guzzini assume i tratti di un'indagine sull'interazione tra luce e ambiente, e sulle potenzialità espressive della materia.

La mostra proseguirà fino al 17 giugno con apertura dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30. L'11 maggio The Art Company Como, nello spazio Rattiflora, inaugurerà alle 18.30 anche la personale di Giuliano Collina intitolata "Inerti".