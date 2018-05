Personale di Giuliano Collina allo Spazio Rattiflora

La personale di Giuliano Collina presso The Art Company Como, allo Spazio Rattiflora, inaugurazione venerdì 11 maggio alle 18.30, si terrà in contemporanea a quella in corso dal 12 maggio presso la Galleria Civica di Campione d’Italia. Le due mostre fanno parte di un unico progetto espositivo.

Dal testo in catalogo di Roberto Borghi

Scavi, pilastri, pavimentazioni, mattoni, recinzioni, segnaletica: l’elenco dei termini presenti nei titoli delle opere ci permette di intuire che l’interesse di Collina – a differenza di quello di molti altri pittori che, negli ultimi due decenni, hanno dipinto scene di cantiere – non è per l’architettura, ma per l’edilizia. Non insomma per la dimensione progettuale, ma per quella artigianale, e forse neppure per quella. Il fulcro, anche propriamente visivo, di questo discorso pittorico sta nella primordialità formale di certi elementi costruttivi come le pietre, nella ricchezza cromatica di alcuni strumenti di lavoro, nella vitalità implicita nel binomio costruzione/demolizione.

Le opere esposte presso lo Spazio Rattiflora di the Art Company si misurano con la questione dell’inerzia. In un certo senso colgono qualcosa di statico in un processo dinamico, sono nature morte con soggetti edilizi. E allo stesso tempo sono realizzate con gli stessi colori dalla definizione instabile, con la medesima rapidità e ricercata imperfezione, con la stessa inquietudine pittorica che contraddistingue i lavori esposti presso la Galleria Civica di Campione d’Italia».