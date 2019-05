Allo Spazio Parini di Como ModArt: dalla Moda all’Arte

Sabato 4 maggio alle ore 18, allo Spazio Parini di Como, inaugurazione della mostra ModArt - dalla Moda all’Arte. Espongono 12 artisti comaschi. A Como negli anni Sessanta del Novecento l’industria del tessile occupava un posto di prima fila, non solo a livello nazionale. Si sviluppoò una capacità progettuale ed artistica da primeggiare a livello internazionale. Gli espositori che oggi sono raggruppati in questo evento sono stati figli di questo dualismo ed in qualche modo lo sono tutt’ora.

Gli artisti in mostra

Germano Bordoli, Elena Borghi, Adriano Caverzasio, Massimo Clerici, Giorgio Gaffuri, Paul Hargittay, Bruno Luzzani, Pinin Manoukian, Francesco Ortenzi, Aligi Peverelli, Carlo Pozzi, Stefano Venturini.