Snapshot, le istantanee di Carlo Pozzoni in mostra alla Tenuta De L’Annunziata

Al fotografo di professione capita spesso di realizzare degli scatti che sente come particolarmente suoi ma che non trovano posto nel progetto fotografico a cui sta attualmente lavorando. Queste “istantanee” traggono anzi il proprio valore dall’unicità della situazione rappresentata o delle circostanze in cui sono state realizzate. Nell’era del digitale, queste fotografie finiscono di solito in una cartella del computer dell’autore, dove vengono dimenticate e lasciate, per così dire, a decantare. È solo riguardandole dopo un po’ di tempo che ci si rende conto di come tutte queste immagini singole entrino a far parte del percorso artistico dell’autore come le perle di una collana. Ciascuna di esse, infatti, è in grado di raccontare qualcosa dello sguardo fotografico di chi le ha realizzate.

È per questo motivo che Carlo Pozzoni, anima storica della fotografia comasca, ha deciso di esporre una selezione di suoi scatti nella speranza che possano offrire al visitatore una sorta di percorso narrativo per immagini. L'inaugurazione di Snapshot si terrà domenica 10 giugno alle ore 18.00 alla Tenuta De L’Annunziata di Uggiate Trevano.