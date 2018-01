Silenzi di Angelo Ariti a San Pietro in Atrio a Como

Dal 3 al 25 febbraio, San Pietro in Atrio ospita a Como la mostra Silenzi di Angelo Ariti. Nato a Catania nel Giugno del 1967 ha dapprima frequentato la scuola di pittura “Antonello da Messina” a Legnano per poi approfondire ed affinare l’indole artistica con il maestro Vanni Saltarelli. Ariti è un’artista autentico, impegnato e instancabile nel continuo perfezionamento della rappresentazione della materia che si trasforma nel tempo.

La spatola, per eccellenza, consente infatti di enfatizzare il valore materico del colore, che si accende sotto le diverse angolazioni della luce. La vitalità felice di un ambiente marino, acceso dai cieli azzurri, dove il capriccio delle vele prepotenti e maestose ci riempie di meraviglia. Delle fabbriche in abbandono colpiscono gli spettacolari silenzi bui dei grandi spazi espansi così bene intesi nelle grandi tele, con prospettive accelerate da punti di vista inediti.

Si vuole anche, cogliendo una considerazione sulla serie delle “Vele” ambientata tra Liguria e Costa Azzurra, sottolineare l’onestà intellettuale che fa di Ariti un artista autentico, che non esita a sacrificare il successo alla inesauribile sete di ricerca. Il desiderio di espressione si concretizza non solo nella formula pittorica, ma anche nella grafica, nell’incisione in particolare.

Si trovano, tra le opere dell’artista una serie di acqueforti in cui mantenuto il valore e la particolarità del dettaglio figurativo. Ricordiamo ora dove Ariti ha già fatto vedere a molti il suo inesauribile talento, dalla mostra “Il Sole 24 Ore” a Milano, alla mostra museo Mils di Saronno; senza dimenticare la mostra a Menaggio e quella molto importante di Camogli e La Spezia.

Da sottolineare la sua esperienza alla mostra di Saint Tropez (Francia). Ricordiamo, inoltre, che da diversi anni è parte attiva dell’associazione “Fare Arte” a Caronno Pertusella. Collabora, infine, con la Galleria Quadrifoglio di Rho.