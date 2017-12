Villa Bernasconi saluta il 2018 “sotto il vischio”

Non conosce soste l’attività a Villa Bernasconi che, con gusto ed eleganza, si prepara ad accogliere i suoi visitatori con tante storie da raccontare anche nei prossimi giorni di festività. La storica dimora liberty cernobbiese, infatti, sarà aperta sempre al pubblico ininterrottamente anche domenica 31 dicembre 2017, giorno di S. Silvestro, e lunedì 1° gennaio 2018, Capodanno dando l’occasione ai suoi ospiti di salutare l’anno nuovo “sotto il vischio”. Un’opportunità unica, quindi, per tutti coloro che vogliono scoprire i racconti e le meraviglie di Villa Bernasconi in questo periodo festivo che si protrarrà fino a domenica 7 gennaio 2017. Fino a quella data, dunque, Villa Bernasconi osserverà i seguenti orari di apertura:

sabato 30 e domenica 31 dicembre 2017:dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

martedì 1° gennaio 2018 (Capodanno): dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

da mercoledì 2 a venerdì 5 gennaio 2017: dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

sabato 6 gennaio 2018 (Epifania): dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

domenica 7 gennaio 2018:dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Con lunedì 8 gennaio 2018 Villa Bernasconi riprenderà il suo orario di apertura consueto ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 18:00; sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Biglietti: € 8,00 intero - € 5,00 ridotto. Gratis under 14 ed over 75.

Per avere altre informazioni e conoscere tutte le agevolazioni tariffarie:

www.villabernasconi.eu