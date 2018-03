Il sacro e l’ironico nell’uomo contemporaneo Neo Pop, Street art e I-phonografia

Cornici IRCAF Galleria d'arte Como ospiterà - dal 24 marzo al 25 maggio - una mostra d'arte collettiva dedicata alle opere degli artisti Frenky QPRO, Mate, Andrew Tosh, Koozi, Nicola Bertoglio e Adam Tempesta In occasione dell'inaugurazione del nuovo spazio di IRCAF Cornici, adibito a galleria d'arte, verrà ospitata una mostra d'arte collettiva, organizzata da Francesco Palvarini e Giovanni D'Ignazio, per lanciare la nuova attività dell'azienda e promuovere una iniziativa artistico-culturale con l'obbiettivo di fare dello spazio un punto d'incontro tra artisti, galleristi, collezionisti ed appassionati d'arte di ogni genere. La mostra dal titolo "Ecce Homo: il sacro e l'ironico nell'uomo contemporaneo" ha il compito di consacrare lo spazio come nuova galleria d'arte comasca, facendo confluire al suo interno le opere di artisti emergenti, disomogenei per stili, tecniche ed intenti, ma accomunati da un unico obiettivo: mostrare le nuove tendenze dell'arte contemporanea, le sue forme più inconsuete e spingersi oltre i limiti della tradizionale riproduzione artistica. Lo scopo della galleria è di avvicinare il maggior numero di persone al mondo dell'arte contemporanea, proporre artisti e opere d'arte innovative in grado di saper rispondere al gusto corrente attraverso un messaggio artistico chiaro e accessibile. Il nostro impegno è rivolto a condurre l'arte ad un pubblico sempre più vasto, creando una nuova tipologia di galleria nella città di Como.

Gli artisti presenti in mostra, tutti molto giovani, esibiranno il loro repertorio, tramite tecniche, linguaggi e stili differenti: chi si muoverà sul versante della pittura Neo Pop, rivisitando la corrente dell'Informale e dei Primitivi, chi trasfigurerà i limiti della Street Art attraverso tele, acrilici e pantoni e, chi, attraverso la neonata I-phonografia, supererà le barriere della fotografia. Verranno rivisitati principalmente due temi cari alla storia dell'arte, il Sacro e l'Ironico. Frenky QPRO, Mate, Andrew Tosh, Nicola Bertoglio, Koozi e Adam Tempesta saranno i protagonisti di questa collettiva. Eterogenei di fatto ma simili per intenti, quello di dimostrare i nuovi traguardi della pittura, della grafica e della fotografia, percorrendo le strade dettate dalla storia dell'arte del Novecento e quello di dar voce alla nuova generazione di artisti carichi di valori attuali, di temi sociali e linguaggi scioccanti, emblema della odierna produzione artistica. Il vernissage con rinfresco avrà inizio alle h.17.30 e terminerà alle h.20.30. L'evento sarà accompagnato da un live-painting di alcuni degli artisti presenti in mostra dalla possibilità di confrontarsi direttamente con gli autori delle opere esposte.