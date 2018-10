Presenze Ingombranti a Uggiate Trevano

Domenica 14 ottobe alle 16.30, presso la Tenuta dell'Annunziata di Uggiate Trevano, sarà la volta di Presenze Ingombranti. In questa mostra saranno esposti gli scatti che quattro fotografi hanno dedicato alle sculture pubbliche della città di Como, e alcune proposte di sculture monumentali per il capoluogo lariano formulate da quattro tra studi architettonici e architetti artisti. Protagonisti del progetto sono gli architetti Carmen Molteni, Alberto Amadori, Lorenzo Guzzini e lo studio COARP e i fotografi Jeannette Muller, Sylvana Raschke Dalla Chiesa, Francesco Corbetta e Armen Casnati. In allegato la locandina della mostra