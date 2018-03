Nelle terre selvagge, Angelo Encarnação alla Spazio Natta di Como

La figura dell'uomo che sceglie di allontanarsi dalla società per immergersi nella natura, in cerca di purificazione fisica e spirituale, affascina gli artisti da secoli.

In questa serie, che inaugura il 17 marzo alle 188 allo Spazio Natta di Como, l'artista portoghese Angelo Encarnação ne propone una rilettura contemporanea, ma intrisa di riferimenti storici e classici, che spinge lo spettatore a immergersi in contemplazione, e un po' anche a immedesimarsi.

L’esposizione che offrono una riflessione visiva sul tema dell'uomo eremita nella natura, ispirandosi all'iconografia cristiana di San Girolamo, in particolare nelle sue versioni tardorinascimentali,ma anche alle celebrazioni della natura di alcuni pittori e mistici orientali, per cui l'isolamento lontano dalla società e dagli spazi antropizzati rappresenta la forma ultima di esperienza artistica.

Nei dipinti, il paesaggio come spazio in cui perdersi è il vero protagonista, un orizzonte vivido e sconfinato in cui l'uomo si fa piccolo, elemento della natura tra mille altri ma allo stesso tempo creatura senziente, capace di riflettere e interrogarsi. I colori saturi e puri, le forme sinuose, guidano lo sguardo e spingono l'osservatore a immergersi...”