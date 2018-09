Ultimi giorni per visitare People Power, personale di Christina Mackie a Como

La mostra, fino al 9 settembre allo Spazio Ratti di Como, prende People Power, personale di Christina Mackie, prende spunto da Yellow Machines, uno dei tre elementi che componevano la personale dell’artista, tenutasi alla Tate Gallery di Londra nel 2015. Riproposta a San Francesco, Yellow Machines risponde all’architettura austera della chiesa romanica, con un’esplosione di colore e con la sua complessa struttura verticale, disegnata a sostenere leggeri imbuti di garza. Solida ma apparentemente precaria - la grande opera appare ancorata alla colonna solo da una cinghia di sostegno arancione - la scultura suggerisce una misteriosa e certo ‘nubile’ funzione di macchina di filtraggio. Sono appunto i temi del filtraggio, traduzione, riduzione e transazione fra diversi formati e media ad essere al centro del lavoro di Mackie degli anni recenti e a percorrere tutta la mostra a San Francesco.

A Yellow Machines si accompagnano infatti quattro animazioni video, Powder People, e una serie di sculture, Plastics Thinking, quale declinazione dell’artista su questi temi e create appositamente per la navata minore, l’abside e la sagrestia della chiesa. Partendo dalla nozione di “powder people” - il termine usato per definire il passaggio ottimale di grandi masse di individui attraverso strutture pubbliche come metropolitane, piazze o stadi - le animazioni usano una tecnologia altamente sofisticata per dare immagine a processi di incanalamento, pulitura e filtraggio la cui astratta virtualità suggerisce un legame diretto con le tecnologie di controllo dominanti dell’esperienza umana contemporanea. Ad esse si aggiungono, nell’abside e nella sagrestia della chiesa, installazioni composte di preformati abrasivi e rigranulati plastici, materiali dall’aspetto futuribile frutto della più avanzata ricerca nel campo della pulitura e rifinitura industriale, che l’artista mette in sintonia formale con tavoli e contenitori in plastica d’uso corrente. Mackie suggerisce così, una continuità formale e ideologica tra ricerca futuribile e quotidianità. La chiesa è trasformata non solo in uno spazio espositivo ma anche in un laboratorio in cui le connotazioni implicite ed esplicite dei vari materiali, estrapolati dalla loro funzione, vengono amplificate.