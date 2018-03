La nuova collezione di Ester Negretti dedicata al Lago di Como in mostra a Menaggio

Da mercoledì 28 marzo fino a martedì 3 aprile sarà possibile visitare l'esposizione degli ultimi lavori di Ester Negretti presso la sala espositiva in piazza Garibaldi a Menaggio. Una nuova collezione dedicata al Lago di Como e le sue infinite sfumature: fatta di colori vibranti e materiali raccolti direttamente sui posti che hanno ispirato l'artista. Ogni opera stimola lo spettatore ad una lettura profonda, ad un confronto diretto con la propria sensibilità.

Ester Negretti

Segue la vocazione alla pittura fin da bambina ricevendo il primo premio all’età di undici anni. Il cammino verso l’arte prosegue attraverso lo studio del disegno tessile in cui si diploma al Setificio di Como. Negretti, invece che intraprendere un percorso accademico, sente di voler seguire la buona tradizione rinascimentale e forma la sua tecnica pittorica nella “bottega” di pittori esperti apprendendo sul campo i segreti del mestiere, consolidando così una solida preparazione e un sempre crescente interesse per l’arte contemporanea. Affinato il suo gusto e la sua tecnica, decide così di consacrarsi esclusivamente alla pittura. Il suo lavoro, il suo stile e la sua tecnica molto personale ricevono approvazione e interesse crescente da critica e pubblico e il favore di collezionisti sin dalla prima mostra personale del 2002. Ha esposto in numerose città tra cui: Roma, Firenze, Milano, Como, Benevento, Mantova, Genova, Venezia, Oslo, Parigi, Boston, Lugano, Zurigo. L’ultima ricerca artistica di Ester Maria Negretti è dedicata all’acqua. In programma per il 2018 ci sono due mostre accomunate da questo tema: la prima dedicata al lago di Como, la seconda dedicata al mare

Per maggiori informazioni sulla mostra o per confermare una visita pè possibile chiamare al numero +39 347 5031178 oppure scrivere a info@esternegretti.com