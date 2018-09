MysticColours alla Spazio Natta di Como

Venerdì 21 settembre alle ore 18 allo Spazio Natta inaugura la mostra MysticColours, inserita nei 365 giorni d'arte a Como. La rassegna propone opere di allievi ed ex allievi dei corsi serali di pittura dell'accademia Aldo Galli IED Como ed è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Como - Assessorato alla Cultura. I docenti e curatori della Mostra sono Doriam Battaglia e Patrizia Cassina. «Questa proposta a cui abbiamo lavorato insieme all'Accademia Galli - afferma l'assessore alla Cultura Simona Rossotti - è un esempio importante di sinergia con le realtà attive sul territorio. Il Comune interpreta il ruolo che gli è proprio di regia e di riferimento per valorizzare un prodotto culturale». La Mostra resterà aperta sino a domenica 30 settembre da martedì a venerdì dalle ore 15,00 alle 19,00, sabato e domenica dalle 10,00 alle 19,00.



Sono esposte le opere degli artisti:

* Germana Bedont

* Claudia Beulke

* Davide Bonaventura

* Anna Buono

* Franca D'Alfonso

* Rita Frigerio

* Elena Gaffuri

* Luigi Gelpi

* Antonietta Lodato

* Elisabetta Meneghello

* Leda Michelini

* Elisabetta Mondini

* Pilar Polvorosa

* Anna Primatesta

* Mara Quairoli

* Peter Seelig

* Rosita Turello

* Michela Vanoni

* Fabio Vivian