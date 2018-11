Jeannette Müller e Walter Ladislao, Sfumature a Como

Nenerdì 23 novembre 2018 alle 18.30 allo spazio di The Art Company, in via Borgovico 163 a Como, si inaugurerà Sfumature, la mostra di Jeannette Müller e Walter Ladislao. L'evento proseguirà sino al 22 dicembre e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30, sabato su appuntamento.

Anzitutto Sfumature di bianco e nero. Sia Jeannette Müller sia Walter Ladislao conoscono e apprezzano le potenzialità espressive dei colori più squillanti. Nelle opere esposte presso The Art Company però esplorano i molteplici risvolti di una dimensione cromatica vastissima, cangiante, ambigua. E tutt’altro che spenta.

Poi Sfumature di uno stato d’animo che potremmo definire “assorto”. Nel senso etimologico di “assorbito”, cioè di carpito interamente dall’enigmaticità delle cose. Ma anche nell’accezione più consueta di “pensoso”, di intento a riflettere sulla struttura di fondo della natura colta nelle sue manifestazioni primarie (gli alberi, le foglie, le rocce), ma anche sulla natura dei desideri per come si manifesta in certe espressioni del volto o in certe pose del corpo.

Infine Sfumature (solo alcune sfumature) di un percorso creativo fluviale, che per Jeannette si è svolto nell’alternanza (e talvolta nella simultaneità) di fotografia e pittura, per Walter nel dialogo (e talvolta nella contaminazione) tra disegni per la moda e disegni unicamente per sé.

Nata a Zofingen (Svizzera – Canton Argovia), Jeannette Müller vive dal 1974 in provincia di Como. Iscritta alla FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e al FotoClubLugano, ha ottenuto premi e riconoscimenti di pubblico e critica in ambito nazionale e internazionale sia per il suo lavoro fotografico sia per quello pittorico.

Nato a Milano nel 1952, Walter Ladislao vive e lavora in un piccolo paese sui colli piacentini. Ha collaborato dal 1981 al 1987 con Gianni Versace, e si è poi dedicato interamente all’attività artistica.