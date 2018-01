La mostra di Giovanni Rigano al Chiostrino Artificio è "Illegal"

La rassegna di mostre d’arte al Chiostrino Artificio inaugura il nuovo anno con l’artista Giovanni Rigano, illustratore di molte graphic novel e attualmente collaboratore come Layout Artist per la Divisione Libri di Disney USA e per Agenzie di Comunicazione italiane ed estere. Il 13 gennaio 2018 alle ore 17 in occasione dell’apertura della sua mostra verrà presentato il libro “Illegal” con ospiti d’eccezione gli autori Eoin Colfer ed Andrew Donkin.



"Illegal" – dice Rigano - è una storia per tutti e che tutti possono leggere per cambiare punto di vista. Racconta l'odissea di un ragazzino di dodici anni che lascia il Ghana e arriva in Sicilia.

"Gli esseri umani non possono essere illegali"

Già tradotto in 5 lingue e in prossima uscita in Germania e Stati Uniti, Illegal è stato libro della settimana per The Times, tra i migliori libri del 2017 per il Guardian, selezionato come unica graphic novel per il premio Irish Book Award.

“Abbiamo programmato questa mostra nel mese di luglio 2017 – spiega Anna Buttarelli Presidente dell’ associazione Luminanda – volendo riflettere attraverso l’arte su un tema che ci tocca da vicino come cittadini e come esseri umani. Per questo abbiamo voluto creare uno spazio di dialogo coinvolgendo diverse associazioni, gli autori e l’illustratore di questo libro, che ringraziamo per aver accolto l’invito. Noi di Luminanda crediamo che l’arte possa avvicinare e aprire ad un confronto tra diversi punti di vista. Invitiamo davvero tutti sabato alle 17 per un incontro libero, sincero, informato e costruttivo.”

Il Chiostrino Artificio è uno spazio fitto di scambi, incontri, snodi e interconnessioni per artisti, associazioni culturali, giovani emergenti e professionisti. Una stazione culturale per far emergere progetti innovativi e di qualità. Lo stesso giorno alle ore 14:30 i bambini avranno il privilegio di poter scoprire le tecniche d’illustrazione di Giovanni Rigano all’interno del laboratorio ILLUSTRAMI. Uno spazio di due ore dedicate all’arte in cui i bambini lavoreranno proprio insieme all’artista. E’ necessario prenotarsi al laboratorio scrivendo a segreteria.luminanda@gmail.com - cel. 345 4502969