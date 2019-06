La fotografia visionaria di Margot Errante in mostra a Como

La Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como, in collaborazione con Heillandi Gallery, è lieta di presentare M I N D S C A P E S, una nuova mostra fotografica dell’artista Margot Errante fino al 15 luglio 2019 nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como.

Dopo vent’anni trascorsi in Cina, la fotografa comasca Margot Errante rivisita i paesaggi naturali e architettonici della sua infanzia in un viaggio visivo che l’ha condotta oltre la mera ricostruzione mnemonica di quei percorsi, perché come spiega: “Non ho mai pensato al paesaggio solo come a quella porzione di natura che si svela davanti ai miei occhi. Il paesaggio per me è sempre stato un luogo etereo della mente in cui il mondo esterno si mescola con il mio mondo interiore, tracciando nuove geografie”.

Realizzata tra il 2018 e il 2019, M I N D S C A P E S è il risultato di un lungo percorso di ricerca che Errante ha riassunto in una raccolta di dieci immagini in grande formato. In questo lavoro i volumi, gli spazi e gli edifici storici diventano elementi formali compressi tra la verticalità di un sogno adolescenziale dell’altrove e la stabile orizzontalità di una nuova consapevolezza adulta. La percezione convenzionale delle architetture si trasforma in una nuova e straniante visione attraverso una manipolazione che palesemente respinge l’idea di una rappresentazione fedele del paesaggio, tipica della fotografia tradizionale. La stessa fotografa ammette: “Non sono mai stata interessata alle cose per come appaiono perché la loro natura intrinseca è invisibile al mio occhio nudo. Non posso vedere gli atomi, per intenderci. Posso vedere la superficie di ciò che mi circonda, ma essendo il cervello ad elaborarne l’immagine definitiva non posso fidarmi solo dei miei occhi. Si tende a pensare alla realtà come ad un costrutto fisso e oggettivo, in verità lo spazio che vediamo siamo noi”.

Infatti le fotografie di M I N D S C A P E S sono frutto della manipolazione digitale di scatti multipli acquisiti dall’artista nella sua città natale e nelle tappe della sua vita erratica. L’integrazione e la stratificazione delle diverse geografie ha forgiato il processo creativo da cui sono emersi questi paesaggi surreali. Come una volta disse il filosofo e psicanalista francese J.-

B. Pontalis: “Ci vogliono molti luoghi dentro di noi per avere qualche speranza di essere noi stessi”. Come la critica Alessia Locatelli descrive: “M I N D S C A P E S è la celebrazione positiva di un essere osmotico, capace di uno scambio con gli spazi ed i luoghi che abita”.

L'artista

Margot Errante è una fotografa d’arte italiana con sede tra il Lago di Como e Hong Kong. Ampiamente pubblicata ed esposta su scala internazionale, è diventata nota al grande pubblico per i suoi ritratti fine art e la sua combinazione sperimentale di fotografia e performance art. Il suo lavoro di ricerca visiva indaga la natura dell’essere umano e i suoi paesaggi interiori. Con un percorso accademico che l'ha portata dall'antropologia alle neuroscienze, Errante è una ricercatrice che trova nella fotografia il mezzo ideale per osservare la mente umana.

Gli organizzatori

La Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como fu concepita nel 1764 al fine di creare un luogo di cultura aperto alla città e al suo territorio, e attraverso l’azione dei suoi soci ha partecipato alle vicende cittadine ed europee, alimentando gli ideali risorgimentali e contribuendo allo sviluppo dell’Italia liberale e di quella repubblicana. Alessandro Volta, Giovan Battista Giovio, Giovanni Pietro Porro, Ugo Foscolo, Stendhal, Giuditta Pasta, Vincenzo Bellini, Franz Liszt sono solo alcune delle figure culturali europee che hanno permesso al Teatro Sociale di diventare uno dei più vitali teatri italiani. Eretto nel 1813, ‘il Sociale’ è uno dei pochissimi in Europa tuttora di proprietà privata: i Palchettisti hanno sempre provveduto alle ingenti spese richieste dallo stabile e, ora come 250 anni fa, continuano ad adoperarsi per una sempre maggiore diffusione della cultura in Città.

Heillandi Gallery

Una galleria dedicata esclusivamente alla fotografia e offre una selezione di autori contemporanei provenienti da tutto il mondo, in diverse fasi della loro carriera artistica. Fondata nel 2016 a Lugano, la Galleria intende evidenziare il principio della contemporaneità in fotografia, celebrando l'immediatezza del linguaggio fotografico come espressione estetica e documentaria e ponendo la massima attenzione alla qualità della sua selezione. La Galleria fornisce inoltre consulenza ai collezionisti, cura mostre in collaborazione con istituzioni internazionali e pubblica monografie e cataloghi. Heillandi rappresenta con orgoglio Margot Errante dal 2017.