A Villa Carlotta una mostra fotografica dei ragazzi del Liceo Volta per valorizzare il museo della scuola

Le fotografie naturalistiche dei ragazzi del liceo classico e scientifico Alessandro Volta di Como in mostra a Villa Carlotta di Tremezzina con il progetto “La Natura al Liceo”: una panoramica del lavoro realizzato dagli studenti con l’aiuto di Chiara Elisa Spallino, esperta in comunicazione, e Andrea Fumagalli, fotografo e videomaker, e con il supporto scientifico dell’ornitologo Giovanni Soldato.

Il progetto “La Natura al Liceo” si propone come iniziatore di un percorso di recupero delle collezioni naturalistiche presenti all’interno del liceo comasco. Il Museo di Storia del Liceo Volta comprende oltre 10mila reperti, tra esemplari zoologici, fossili, campioni geo-mineralogici ed erbari, ora non fruibili dal pubblico perché necessitano di operazioni di restauro, studio e catalogazione.

Il progetto punta alla valorizzazione delle collezioni attraverso la comunicazione sui social media e azioni di crowdfunding, focalizzandosi quest’anno sul mondo dell’ornitologia e inserendo così la manifestazione tra le iniziative messe in atto in tutto il mondo per celebrare YearOftheBird.

La mostra fotografica allestita all’uliveto di Villa Carlotta resterà aperta fino al 3 novembre, giorno di chiusura del parco e del museo. Un’apertura straordinaria è prevista per l’Immacolata, nei giorni 6-7-8 dicembre 2019.