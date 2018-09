C’era due volte… Como: la mostra fotografica di Davide Bordogna

Francesco Corbetta Studio è lieto di presentare la mostra personale del fotografo Davide Bordogna: C’era due volte…Como. La mostra, che si preannuncia suggestiva ed arricchente per la profonda ricerca storica, è il risultato di un lavoro che nasce e fonda le proprie radici nel testo del professor Giorgio Luraschi “Storia di Como Antica” e vuole raccontare, una volta, quanto la città di Como sia stato un importante centro nella sua fase pre-romana che la vuole collocata sulle montagne prospicienti la convalle, allora inospitale terreno paludoso, evidenziando la modernità di un impianto proto urbano che la rese unica in tutto il territorio transpadano, fino a sottolineare, due volte, la forza dell’ancora oggi assai evidente impianto romano della città che conosciamo, centro nevralgico di scambi e commerci, fortemente voluto da Giulio Cesare, grazie alla posizione strategica e del suo lago, vera via d’acqua verso i Grigioni ed il centro Europa. Anche le stampa fotografica e la scelta di un intenso bianco e nero, vuole sottolineare la forza degli elementi architettonici ed evidenziarne le caratteristiche.

Inaugurazione: sabato 22 settembre dalle ore 18.00, interverrà il Prof. Sergio Lazzarini.