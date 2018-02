In mostra le foto premiate dalla Città dei Balocchi

Aprirà sabato 17 febbraio alle ore 16.00 la mostra del Concorso Fotografico #BalocchiAmo e #InstabalocchiAmo dedicato ai tanti amatori che, ogni anno, incorniciano in un’immagine la magica atmosfera di Città dei Balocchi. L’esposizione sarà aperta fino a sabato 3 marzo presso lo studio fotografico di Francesco Corbetta, in via Rodari a Como. Qui la gallery con tutti gli scatti premiati.

Ecco l’elenco dei vincitori e dei selezionati divisi per categorie

SEZIONE MAGIC LIGHT FESTIVAL

1 classificato: Daniele Bollini

2 classificato ex aequo: Maurizio Moro e Michele Racha

3 classificato ex aequo: Edwin Rioveros e Monica Arnott

Foto selezionate dei seguenti autori:

Amelia Acquistapace –– Emilio Buzzella – Jimmy Carnevale – Marco Elli – Elena Galli – Maurizio Moro – Paolo Ortelli - Edwin Rioveros – Tatiana Tedone

SEZIONE MOSTRA DEI PRESEPI

1 classificato: Paolo Dassi

2 classificato: Luca Pirovano

3 classificato: Renato Cittadino