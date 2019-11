Mostra dell'artigianato a Erba, un mondo di sorprese

C’è tempo fino a domenica 3 novembre per visitare a Erba la 46^ Mostra dell’artigianato a Lariofiere. La rassegna anche quest’anno non ha deluso le aspettative del pubblico che, oltre alla consueta vetrina di artigianato italiano di qualità, ha potuto apprezzare le proposte dell’evento Non solo Sposi, idee per i matrimoni e per le altre cerimonie.

Altra novità della 46^ edizione della mostra è l’apertura all’artigianato etnico, con una piccola ma significativa presenza di produzioni di qualità dal mondo. Ben rappresentato il Marocco, con i tipici prodotti in pelle, i tappeti e l’oggettistica impreziosita da pietre e metalli di pregio. Sempre da questo angolo di mondo non mancano alla mostra le spezie, gli infusi, i dolci tradizionali e le essenze che creano nello spazio un’atmosfera davvero particolare.

A rappresentare il Sud America, le proposte dall’Ecuador: una sfilata di colore e vivacità con cappelli e copricapi tradizionali e dalle forme più stravaganti, capi in lana e oggettistica di pregio.

Molto caratteristico anche lo spazio del Tibet, con prodotti che raccontano la cultura e la tradizione di questo paese. Oltre alla bigiotteria, alle maschere e agli incensi, non mancano le famose campane tibetane.

Anche negli spazi dedicati all’artigianato agroalimentare, si possono scoprire specialità di altri paesi che affiancano la ricchissima proposta di prodotti della rinomata tradizione italiana.