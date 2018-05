Miniartextil torna a Como fine settembre con Humans

La Giuria Miniartextil Humans ha selezionato i 54 minitessili dell’edizione 2018 di Miniartextil, quest’anno dedicata alla delicata tematica Humans. Torna la principale rassegna di fiber art contemporanea, dal 29 settembre al 18 novembre 2018 a Como all'ex Chiesa di San Francesco, e torna il suo cuore espositivo, le opere di piccolo formato realizzate con tecniche o materiali tessili che tanto hanno contribuito a portare il nome della mostra e di Como nel mondo. La Giuria, presieduta da Carlo Pozzoli ha selezionato 54 opere fra le oltre 220 candidature giunte da ogni parte del mondo.

Tra i 54 minitessili selezionati, l’Associazione culturale ha attribuito il Premio Arte&Arte all’opera dell’artista giapponese Hiromi Murotani, Heart, la quale ben rappresenta la tematica HUMANS, ricalcandone la nostra visione universale, senza distinzioni ma considerando un’unica umanità, un unico essere umano. Intensità cromatica e raffinatezza nell’esecuzione tessile, inoltre, sono motivazioni che hanno portato a tale scelta.



Le grandi installazioni

A disegnare gli spazi dell’altare della ex Chiesa di San Francesco sarà Soo Sunny Park e la sua Unwoven Light. L’opera è realizzata con reti metalliche, plexiglass e luci naturali e artificiali. Un lavoro scintillante che regalerà una nuova immagine alla nostra mostra e alla sua ormai storica location.

Miniartextil Eventi

Come di consueto saranno organizzati eventi collaterali alla mostra che verranno comunicati al termine della prossima estate.

Per la prima volta, Miniartextil Humans uscirà dal suo consueto spazio espositivo e porterà l’arte contemporanea in luoghi simbolo di umanità e vicinanza alle persone più fragili della città. Tutti i dettagli prima dell’inaugurazione di settembre.

Miniartextil in Francia

A febbraio 2019 sarà tempo per noi di trasferire le opere di Miniartextil Humans a Parigi: il 5 febbraio si apriranno le porte di Le Beffroi a Montrouge, il centro culturale situato accanto a Montparnasse che accoglie le opere della mostra da 15 anni.