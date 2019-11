Miniartextil 2019, un successo made in Como

Una delle poche mostre in città in grado di competere con quella delle grandi città come Milano. Dopo oltre sei settimane di esposizione, Miniartextil si appresta a chiudere l’edizione numero 29, per quel che riguarda Como, in maniera più che positiva con un costante e crescente successo di pubblico che, nella giornata di ieri, domenica 10 novembre, ha visto sfiorare la soglia dei 400 visitatori.

Merito, questo, di un lavoro di squadra interno all’Associazione Arte&Arteche da sempre promuove Miniartextil, ma anche fra le molteplici realtà culturali della nostra città che mai come in questa edizione della mostra hanno fatto sentire la loro presenza, contribuendo a diffondere insieme alle opere di fiber art cultura e bellezza in ogni dove.

Dal Museo della Seta all’Accademia Aldo Galli, dal FAI – Delegazione Como al Museo del Cavallo Giocattolo Artsana, dal Teatro Sociale fino ad arrivare al progetto comON di Confindustria Como nell’ambito del quale è stato realizzato uno dei più grandi eventi degli ultimi mesi in città. Importante il rapporto con gli Assessorati alla Cultura e al Commercio del Comune di Como: la sinergia ha dato avvio a Shopping Pop Up Street, un network significativo che ha visto l’adesione di 30 negozi della città all’invito di posizionare altrettanti minitessili nelle vetrine di pertinenza.

Como, grazie a questa fortunata edizione Pop Up, si è così aperta a una continua sperimentazione artistica che conferma Miniartextil quale grande evento culturale della città. Numerosi gli appuntamenti degli ultimi giorni di apertura della mostra:

Martedì 12 novembre, ore 18.00 – Museo della Seta di Como, Acqua, sole e seta, un percorso esoterico dipinto da Leonardo. Con Luca Caricato, studioso vinciano e Carlo Pozzoli, textile designer. La conversazione è l’omaggio di Miniartextil alle celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci.

Domenica 17 novembre, ore 10.30 – Chiesa di San Francesco, ultimo appuntamento con Miniarte – La grande mostra per i piccoli. Replica del fortunato format di didattica dell’arte aperto a bambini dai 3 ai 13 anni. Info e prenotazioni a didattica@miniartextil.it