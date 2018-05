New Pop Mythology: Max Ferrigno alla Mag di Como

New Pop Mythology è la personale di Max Ferrigno, in mostra alla galleria MAG di Como dal 3 al 31 maggio 2018 L'inaugurazione si terrà giovedì 3 maggio alle 18.30 alla presenza dell'artista e del curatore Salvotore Marsiglione, a seguire un happy hour con DJset.

La mostra sarà una bella e proficua serie di 30 opere, che per origini diverse ed evoluzione, fanno comprendere bene al collezionista attento, il percorso dell’artista. Si parte in ordine cronologico dal 2010 con “Medusa”, dipinta su legno, la primissima opera della serie “Les Soucreries” tutta esaurita. Del 2012 alcune opere della serie Circus, tutte pubblicate su catalogo della storica galleria Davico di Torino, un casellario di personaggi Manga Pop, ritratti in salsa circense. Sempre del 2012 una bella selezione di sexy cartoon-eroine come Yuki Kei e Simone Lorenne, che con la loro sensualità è sviluppato ed estremizzato l’atteggiamento erotico giapponese, fatto di magrezza, fanciullezza e grandi occhi blu! Del 2014 della serie Sistema Kunrei, alcune opere direttamente ispirate al più classico Giappone che sono state la partenza per una nuova evoluzione tecnica oltre che stilistica.

Nei lavori di Max Ferrigno dal 2015 ad oggi, l’influenza siciliana è evidente quanto equilibrata, egli riesce a creare un connubio estetico perfetto tra la tradizione stilistica delle maioliche con i personaggi moderni come Goldrake UFO robot o l’Uomo tigre che diventano noblesse. La generazione nata tra la fine degli anni ’70 e gli ’80 è cresciuta durante un periodo storico e commerciale che ne ha caratterizzato il pensiero a la filosofia. Con l’arrivo delle televisioni libere iniziò in Italia la conquista del fenomeno anime. Nuovo concetto di intrattenimento per il nostro paese dove il cartoon non era solo ad uso televisivo ma anche, grazie al merchandising e ad una potentissima macchina marketing, collezionabile. Oggi questa generazione vede in quel periodo della propria vita un era prospera e felice e mitizza tutto quel pantheon di eroi, maghette e robot, creandone una vera a propria mitologia. Questa nuova mitologia ormai popolare è esaltata dalle geniali immagini di Max Ferrigno, artista che sta compiendo la sua maturità.