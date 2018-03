I collage pop di Vincenco Musacchio in mostra al 22100 di Como

A due passi dal lago, nel locale 22100, sabato 24 febbraio dalle 21 inizierà il vernissage della prima mostra comasca del collage artist Vincenzo Musacchio. Nato a Como di adozione Milanese, espone da due anni sul territorio lombardo. Le sue creazioni sono realizzate su tela con immagini prese da ritagli di riviste con l’intento di dare a queste ultime una seconda vita. I lavori sono rigorosamente fatti a mano con una particolare cura del dettaglio e una speciale attenzione per la ricerca. Sua fonte di ispirazione da Rotella a Wahrol, da Wesselmann a Blake; i suoi fotografi di riferimento Lachapelle e Richardson. Lavori provocatori, bizzarri e molto pop ne sono il risultato. Nell'ultimo biennio ha prodotto oltre 150 opere: Kolossal!, Il quarto stato é di moda e Stars and Stripes alcuni dei quadri che troverete in esposizione. Immergersi nel mondo compatto e complesso di questo artista può essere davvero una piacevole alternativa.

Vincenzo Musacchio nasce a Como nel 1975. Si laurea al Politecnico di Milano in Ingegneria Logistica e della Produzione. Terminati gli studi si trasferisce a Milano tra Chinatown e Isola, immerso in un vortice di influenze orientali ed illuminazioni bohèmien dove l’arte può sfociare nel massimo della sua genialità. Ha sempre avuto una forte passione per “l’arte del collage” fin dai tempi del liceo. In casa giacevano tonnellate di carta da giornale destinata ad essere oggetto di spazzatura, ma le belle figure inanimate che popolavano il mondo dei magazine non potevano essere così eliminate e quindi trovarono spazio sul diario di scuola e sull'armadio per poi essere fonte delle prime composizioni su cartoncino.madio per poi essere fonte delle prime composizioni su cartoncino.