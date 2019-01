Frammenti - O sei artisti in cerca di spazio. In mostra al Chiostrino Artificio di Como

Nuova fermata autunnale di Stazione Artificio, la rassegna di mostre d’arte con base al Chiostrino Artificio, i cui spazi sono concepiti come punto di scambio di stimoli culturali, crocevia di linguaggi artistici da scoprire, stazione culturale per far emergere progetti innovativi e di qualità, che coinvolgono artisti, giovani talenti e associazioni culturali del territorio. Quest’anno il sentimento della meraviglia verrà posto come centro propulsore di questo percorso. Racconterà la capacità dell’essere umano di stupirsi e di meravigliarsi davanti al mondo che vede. Il pensiero filosofico e lo slancio artistico si animeranno in un dialogo che si farà esperienza del singolo e della collettività.

Frammenti è la mostra collettiva degli artisti comaschi Dario Luzzani, Silvio Curti, Nuvola Camera, Luca Gandola, Martino Bizzanelli e Massimiliano Mazza. L’esposizione vuole essere un primo momento in cui gli artisti presentano i propri lavori e il proprio percorso artistico alla cittadinanza; il filo rosso che lega i lavori dei giovani comaschi (data l’età anagrafica) è la volontà di partecipare attivamente alla scena artistica della propria città, portando linguaggi differenti ma complementari: dalla pittura alla street art, dal linguaggio pop a quello neo figurativo.

Un evento pensato, dunque, come una “presentazione” di sei giovani artisti, che hanno la volontà di affacciarsi al mondo dell’arte cittadino, portando un percorso culturale e visivo di qualità, che sappia dialogare e creare ​una dichiarazione d’intenti, un modo per dire alla città di Como “anche noi lavoriamo qui, ci siamo…“. Prima dell’inaugurazione della mostra un nuovo appuntamento con il laboratorio di illustrazione per bambini Illustrami: il laboratorio creativo sarà incentrato sulla tecnica del disegno a matita e coinvolgerà i bambini e gli artisti in mostra.

Contatti: segreteria.luminanda@gmail.com, cell. 345.4502969

Inaugurazione sabato 12 gennaio 2019 dalle ore 17.00